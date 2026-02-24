ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Важно е общините да си взаимодействат със служебното правителство

Волен Стефанов

Васил Терзиев на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините на Република България. СНИМКА: Йордан Симеонов

Важно е да си взаимодействаме със служебното правителство. Нашият дълг е да мислим много извън мандата. С този апел се обърна градоначалникът на София Васил Терзиев към десетки кметове на заседанието на Сдружението на общините.

Пред колегите си в залата Терзиев акцентира на приоритетите за училищната среда, детските градини, градския транспорт, градската среда - междублоково пространства, тротоари и улици.

39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините се провежда за отбелязването на 30 години от създаването на организацията. Събитието насърчава диалог между централната и местната власт по редица въпроси. Устойчивото развитие, финансовата стабилност и управлението на местните финанси са акцентите на Общото събрание, в което общините споделят своите проблеми и очертават предложения по приоритетни области за развитието на страната ни.

Васил Терзиев на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините на Република България. СНИМКА: Йордан Симеонов

