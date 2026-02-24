Даниел Панов осъди нападението над кмета на Бистрица

“В правовата държава няма място за натиск и насилие срещу изборни лица. Нападението срещу кмета на село Бистрица Самуил Попов е тревожен сигнал, който не бива да се подминава“, заяви на Общото събрание на Сдружението на общините председателят на УС на организацията и кмет на Велико Търново. Даниел Панов. Той допълни, че демокрацията си има цена, но това не може да бъде насилието и призова компетентните органи да действат решително и да гарантират сигурността на гражданите и изборните лица в местната власт.

Председателят откри 39-ото Общо събрание на НСОРБ с приветствена реч към колегите си.

“На събранието присъстват 329 делегати - кметове, председатели на Общински съвет и общински съветници от 179 български общини”, акцентира Даниел Панов и отбеляза, че силното местно самоуправление трябва да бъде партньор на централната власт.

”Тук са тези, които не могат да отложат снега, аварията, грижата за хората. Общините упражняваме принципите на демокрацията на терен. Единството на всички общини ни позволява повече. В дни на разпадащи се мнозинства е още по-ценно, че тук продължаваме да спазваме посоката на единството. Обществото очаква от нас не оправдание, а работа.”

39-ото Общо събрание на Националното сдруждение на общините на Република България отбелязва и 30-годишнината на организацията, насърчаваща диалог между централната и местната власт по редица въпроси.