Американската армия взриви лодка в Карибско море, ...

ЦИК започва прием на документи за регистрация за изборите

избори СНИМКА: Архив

Днес Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на партиите и коалициите за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17 ч. в сградата на Народното събрание, а крайният срок за това е в 17 часа на 4-ти март.

Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка.

Служебното правителство вече направи и първите изчисления за стойността на извънредния вот. Засега сметката сочи, че той ще ни струва 65 милиона евро, съобщи Нова.

