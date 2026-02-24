ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Бивш шеф на трудовата заетост е новият областен управител във Видин

Валери Ведов

За нов областен управител на Видин служебното правителство назначи Иван Иванов. Той сменя Ани Арутюнян, която оглавяваше областната администрация от май 2024 г.

Иванов е магистър по икономика и има дългогодишен професионален опит в държавната администрация. От 2018 г. до 2024 г. Иванов бе шеф на дирекция „Бюро по труда" във Видин, където работи активно по прилагането на политиката за заетост и подкрепа на пазара на труда в региона.

Натрупаният административен опит и познаването на социално-икономическите процеси в областта се очаква да бъдат ключови за работата му като областен управител. На последните парламентарни избори Иванов беше втори в листата на ПП-ДБ за Видинска област.

