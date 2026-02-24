Бивш шеф на трудовата заетост е новият областен управител във Видин

За нов областен управител на Видин служебното правителство назначи Иван Иванов. Той сменя Ани Арутюнян, която оглавяваше областната администрация от май 2024 г.

Иванов е магистър по икономика и има дългогодишен професионален опит в държавната администрация. От 2018 г. до 2024 г. Иванов бе шеф на дирекция „Бюро по труда" във Видин, където работи активно по прилагането на политиката за заетост и подкрепа на пазара на труда в региона.

Натрупаният административен опит и познаването на социално-икономическите процеси в областта се очаква да бъдат ключови за работата му като областен управител. На последните парламентарни избори Иванов беше втори в листата на ПП-ДБ за Видинска област.