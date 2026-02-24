Десислава Петрова: Не е в персоналната власт на министъра да реши дали главен прокурор е легитимен

Въпросът дали е легитимен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не е в моята персонална власт, за да го реша. Не е и в персоналната власт на един министър. Кадровият орган на съдебната власт е ВСС, а в случая в КС има дело и трябва да се изчака решението му. Това каза зам. градския прокурор на София Десислава Петрова пред бТВ.

Когато се оспорват решенията на този орган поради изтекъл мандат и способността му да взема легитимни решения, но в същото време искаме той да се събере и да вземе определено решение. Това изглежда политическо решение, каза още тя.

Противоречивата съдебна практика е проблем. Недоверието към прокуратурата се наслагва отвън. Има статистика, която показва, че съдебната система генерира много по-голямо доверие от хората, които са се сблъскали с нея. Случаят "Петрохан" е точно такъв, защото прокуратурата излезе още в самото начало с детайлна и подробна информация, каза още тя.

За сигнала срещу вътрешния министър Емил Дечев от ИТН тя обясни, че е постъпил сигнал по електронна поща и е възложена проверка. „Няма как към този момент да преценим дали има основания за обвинение", каза Петрова.

Относно твърденията за натиск в прокуратурата тя подчерта, че може да говори само за това, което е възприела лично, и че начинът за защита срещу констатации е чрез жалба, „а не чрез атаки на колегите си". Според нея решението да има още една кандидатура за ръководството на асоциацията е било продиктувано от „принципно несъгласие на мнозинството от нас за начина, по който се управлява асоциацията". Тя обясни, че спорът е бил свързан и с провеждането на общото събрание в период, който би довел до работа извън мандат, което според нея е било недопустимо.