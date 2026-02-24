ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Потушени са 54 пожара през изминалото денонощие, има един загинал

Пожар

При пожари в страната през изминалото денонощие е загинал един човек - мъж на 60 години, в къща в село Бубино, област Хасково. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарните екипи са реагирали на 117 сигнала за произшествия и са потушили 54 пожара, пише БТА.

С материални щети са възникнали 15 пожара, от които седем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 39 пожара.

Извършени са 60 спасителни дейности и помощни операции. От тях четири са били при катастрофи, а 54 при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

