Политолог: Необичайно е да се сменят всички областни управители за една нощ

Необичайно е да се сменят всичките областни управител за една нощ - 28. Всички знаем, че за два дни реален анализ кой заслужава да бъде сменен и кой не, не може да се каже. Това е знак, че е политическа поръчка и няколко министри имат тези задачи, да са радикалните талибани в това правителство и тъй като те вършат едни такива много радикални неща другите остават в сянка.

Това коментира политологът Татяна Буруджиева пред Нова тв.

По думите й всяко правителство е политическо, тук е въпроса дали има политическа поръчка или не. То иначе няма такива правомощия да прави рокади. Не може да формулира нови политики, не може финансовият министър да обяснява, че ще гледа парите за общините. областните управители нямат такова отношения към изборите. Те не са ключовите фигури.

"Не може да се види какви ще са изборите по рокадите, които се правят, предстои да видим, това е традиция вече - идва новата власт и се махат всички. Това се случва регулярно, очевидно ще трябва да му свикнем, очевидно изпълнителната власт се опитва да разпространи своите ръце, своето влияние чрез такива действия. Но трябва да се смени там, където трябва да се смени. При полицейските началници трябва да се предвиди, че част от тях си вършат работата, част от тях не. Не бива да се сменят всички, смята социологът Кольо Колев.

Колев смята, че областните управители имат своето влияние по време на изборите, тъй като могат да изпращат сигнали за нарушения. Буруджиева обаче подчерта, че нито областните управители, нито полицията са ключови по време на вота.

Според комуникационния експерт Георги Куртев администрацията трябва да работи в синхрон с управляващите, независимо колко време са на власт. По негови думи, ако целта е да се промени нещо съществено, кабинетът трябва да действа радикално.