ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22348525 www.24chasa.bg

Сметната палата публикува нови образци на декларации за имущество и интереси

2348

В изпълнение на своите правомощия, съгласно обнародвания в Държавен вестник, бр. 16 от 10.02.2026 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата (ЗСП) и влизане в сила на приетите промени в ЗСП от 14.02.2026 г., одитната институция утвърди образци на декларации за имущество и интереси по чл. 75, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за Сметната палата.

Припомняме, че с влизането в сила на приетите промени в ЗСП се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция „Публичен регистър" към Сметната палата.

Новите образци на декларациите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел: Публичен регистър:

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/

Лицата, които са подали декларации в периода от 01.01.2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметна палата.

Предстои Сметната палата да публикува указания за попълване на декларациите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви