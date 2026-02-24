Важен мулат е живял в античния град Хераклея Синтика, имало е жители с редки заболявания

Мулат на висока позиция в социалната йерархия е живял в античния град Хераклея Синтика през IV век. Това установи комплексното изследване на находките от Западния некропол на града, съобщи Археология Булгарика. Според антропологичния анализ на доц. д-р Виктория Русева (ИЕМПАМ-БАН) в разкрития миналото лято гроб 109А са открити останките на мъж със смесени черти – на европеидната и на негроидната раса. Той е бил левичар, висок 164 см, около 50-годишен. Но по-интересното е, че е носел сребърна гривна на дясната си предмишница, както и бронзова луковична фибула, а това означава добро положение в обществото и вероятно участие в местното управление, коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

„Мъжът със смесените черти е погребан малко по-рано от мулатката, за която публикувахме информация. Ние още не можем да кажем дали двамата са били от едно семейство – допълва проф. Вагалински. – Но се радваме, че сме открили археологическо доказателство за принципите, на които се е крепяла Римската империя: служи лоялно, плащай си данъците и почитай императора; на това, а не на произхода се дължи просперитетът. Ще добавя и че към днешна дата разполагаме с антропологични резултати за 137 гроба от общо разкрити 156, което е добра представителна извадка за населението на Хераклея. Още повече, че некрополът е функционирал, докато и градът е живял пълноценно, тоест от средата на ІV в. пр. Хр. до края на ІV век сл. Хр."

Повечето от погребаните в Западния некропол хераклейци са на възраст докъм 40. Доживелите до 50-60 години са относително малко на брой. Регистрирани са и редки заболявания, включително между кремираните. Сред тях е индивид със синдром на Клипел-Файл, при който генетично увреждане води до срастване на няколко шийни прешлена, както и болен с аномалия на Лег-Калве-Пертес, водеща до болезнена деформация в структурата на таза и на бедрените кости.