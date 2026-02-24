ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Пожар, тръгнал от нагревателни уреди, изпепели апартамент в Свищов

Пожар Снимка: Pixabay

Пожар е горял в апартамент в Свищов вследствие на неправилно ползване на нагревателни уреди. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново, предава БТА.

Снощи в 20:16 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в жилищна сграда на ул. „Екзарх Антим I" в дунавския град. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

В апартамента от огъня са унищожени мебели, бяла и черна техника, опушени са около 40 кв. м. стени и тавани. Пожарникарите са успели да предотвратят разпространяване на пожара в жилищната сграда.

В края на януари огнеборци овладяха пожар в къща в Свищов отново вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди.

