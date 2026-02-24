ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-кмет на Пазарджик стана областен управител

Диана Варникова

1248
Новият областен управител на Пазарджик Любомир Гечев Снимка: Община Пазарджик

Сегашният зам.-кмет по финансова политика в Община Пазарджик Любомир Гечев е новият областен управител на област Пазарджик. Той притежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда.

Завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт" гр. Пазарджик. Следва в България и Германия, притежава магистърска степен по Икономика със специалност "Финансов мениджмънт и маркетинг". Дългогодишен член и участник в програмата за висши ръководни кадри Retail Lab към университет Санкт Гален, Швейцария. Ментор по практически проекти на студенти от университета за приложни науки – FHS Санкт Гален, като един от проектите бива номиниран за наградата „Young leaders award". Работи като ръководен кадър в централите на международни компании като OBI груп холдинг (Германия) и SFS груп (Швейцария). През 2019 се връща в Пазарджик. Последно отговаря за пазарите в Западна Европа и ръководи дъщерната фирма на компания от сектора за възобновяема енергия.

Новият областен управител на Пазарджик Любомир Гечев

