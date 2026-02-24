Разследват сигнал за побой над непълнолетна в село до Велико Търново

Случай на причиняване на телесна повреда на непълнолетно момиче разследват служители на РУ – Велико Търново. Снощи около 19,30 ч. съдействие в полицията е потърсила жителка на село Шемшево. Тя обяснила, че 16-годишната й дъщеря е с оток в областта на носа, след нанесен й побой, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Според първоначалната информация същата вечер ученичката и нейна връстница се скарали в селото. В разгара на разпрата се стигнало и до размяна на удари.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.