Разследват сигнал за побой над непълнолетна в село до Велико Търново

Дима Максимова

Побой СНИМКА: PIXABAY

Случай на причиняване на телесна повреда на непълнолетно момиче разследват служители на РУ – Велико Търново. Снощи около 19,30 ч. съдействие в полицията е потърсила жителка на село Шемшево. Тя обяснила, че 16-годишната й дъщеря е с оток в областта на носа, след нанесен й побой, посочват от ОДМВР - Велико Търново. 

Според първоначалната информация същата вечер ученичката и нейна връстница се скарали в селото. В разгара на разпрата се стигнало и до размяна на удари. 

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

