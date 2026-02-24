Близки на пометеното от тир семейство до Пловдив: Той уби всички нас, искаме максимална присъда (Снимки)

Детето се възстанови, ходи на училище, но е без майка, баща и сестричка, съсипана е баба му

За максимална присъда от 20 години затвор на 24-годишния водач Джуней Дюлгеров настояват близките на убитото семейство на Околовръстното шосе в Пловдив. Разпоредителното заседание започва в 9,30 часа.

Около 23,10 ч. на 24 ноември миналата година семейство Пушкови се прибирали към дома си по Околовръстното шосе на Пловдив. Зад волана била 43-годишната Мария, до нея - съпругът ѝ Тодор, на 41 г., а двете им дъщери пътували на задната седалка. Изведнъж тир навлязъл в насрещното и блъснал фолксвагена им. Всички, освен най-малкото дете, загинаха.

"Детето се възстанови, ходи на училище, но е наранено изключително много психически", заяви майката на Мария Христина Чалъкова. Тя настоява за максимална присъда на водача на тира. "Той уби едно прекрасно семейство и остави дете на 7 години без майка, баща и сестричка", каза съсипаната жена. За нея се грижат всички роднини, а ежедневно живее с баба си, дядо си и вуйчо си. "Детето се възстанови, ходи на училище, но е наранено изключително много психически", заяви майката на Мария Христина Чалъкова.

С много мъка близки, приятели и познати на загиналото семейство говорят за трагедията.

"Нашето събиране днес е апел за бързо и адекватно правосъдие, органите да дадат максимална присъда от 20 години за шофьора, помел нашите близки. Той е системен нарушител, рецидивист", каза роднина.

По време на заседанието за определяне на мярката на Джунай прокурорът заяви, че въпреки младата си възраст, справката му за нарушения на пътя е дълга 4 страници. Мария Пушкова пък имала само две прегрешения за 20 г. и всичко сочи, че е била съвестен шофьор.

"Искаме да направим призив към институциите да бъдат максимално бързи и справедливи. Искаме законът да бъде приложен в максималната му тежест. Последствията от тази катастрофа са изключително тежки. Най-голямата тежест понася детето, което оцеля. Животът му ще бъде белязан", каза сестрата на загиналия Тодор Таня Пушкова. Тя обясни, че родата била на събиране в село Първенец, от което Пушкови се прибирали, когато станал фаталният инцидент. "Надяваме се 20 г. да са достатъчни, за да преосмисли постъпките си и ако се върне на пътя някой ден, да е внимателен", заяви още Таня. По думите ѝ никой не се е свързал с тях - нито от семейството на шофьора, нито от фирмата, за която работел.

Адвокат Илия Тодоров обясни, че случаят в изключително тежък, тъй като труповете са три, а средните телесни повреди на оцелялото дете - пет. Искаме законът да бъде приложен в максималната му тежест, заяви Таня Пушкова, сестра на загиналия Тодор. Снимка: Никола Михайлов Близки на загиналото семейство искат максимална присъда за водача на тира. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Защитникът на Дюлгеров заяви, че клиентът му също не може да преживее инцидента. "Няма обяснение как е станало. Каза, че се е навел по някакъв повод", заяви адвокатът. По думите му 90% от десетките наказания на младия водач са за паркиране и неспазване на знаци.