Рюте: Не може да има мир в Европа без истински мир...

Региони без граници
Съседи се сбиха за паркомясто в Търново, единият е със счупен нос

Дима Максимова

Побой на паркинг в областния град разследват служители на РУ – Велико Търново. Сигнал за случая е получен снощи около 19,30 ч. от Спешна помощ, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В хода на разследването е установено, че същата вечер 41-годишен местен жител е нанесъл побой на 37-годишен свой съгражданин. Двамата се скарали за пореден път кой, къде да спира в обособения вътрешен паркинг в междублоковото пространство в района на ВТУ. Скандалът ескалирал до юмручна схватка. В резултат на това пострадалият е с фрактура на носа.

Работата по изясняване на случая продължава.

