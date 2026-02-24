Петима са загинали при битови пожари от началото на отоплителния сезон в Плевен

В област Плевен петима души са загинали, а трима са пострадали при битови пожари от началото на отоплителния сезон 2025/2026 г. Това се посочва в информация, публикувана на сайта на Областната дирекция на МВР. От полицията отчитат увеличение на жертвите на такива пожари, сравнено със същия период на сезон 2024/2025 г., когато загиналите са двама, а пострадалите шест души, пише БТА.

В периода от 1 октомври 2025 г. до 22 февруари 2026 г. възникналите пожари в отрасъл „Жилищно стопанство, дейности на домакинства" са 90, при 71 за същия период на 2024/2025 г. Инцидентите са концентрирани в жилищни помещения (особено спални и всекидневни) и спомагателни части като подпокривни пространства, където преминават коминните тела, се посочва още в информацията.

Жилищните сгради са обектите, в които не се осъществява държавен противопожарен контрол. Най-честите причини за пожар са свързани с отоплението, както електрическо, така и на твърдо гориво. Именно в жилищни сгради са всички жертви, подчертават от полицията в Плевен. Загиналите при пожари основно са възрастни, трудноподвижни и самотно живеещи хора над 60-годишна възраст. Те не винаги използват изправни уреди за отопление и съхраняват горими материали в близост до тях. Има и случаи, когато пожарът е предизвикан от незагасена цигара.

Рискът от пожар в дома се увеличава и от съвременните матирали. Мебелите, завесите и обзавеждането са от синтетични материали, които се възпламеняват по-лесно и при горене отделят много повече дим.

Сред честите причини за инциденти са комини, които не са почиствани с години. При силен вятър се създават условия за по-интензивно горене и саждите се запалват. Често се откриват конструктивни неизправности в коминните тела, допълват от ОД на МВР в Плевен.

При пожари в страната през изминалото денонощие е загинал един човек - мъж на 60 години, в къща в село Бубино, област Хасково, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Пожарните екипи са реагирали на 117 сигнала за произшествия и са потушили 54 пожара.