Хванаха 21-годишен, плащал с фалшиви евробанкноти в Симеоновград

Мъж, опитал се да вкара в обращение неистински банкноти, е установен в Симеоновград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Вчера в 10:00 часа в полицейския участък е подаден сигнал от стопанисващ кафене на улица „Търговска" в града, пише БТА.

Мъжът е заявил, че дошлият 21-годишен клиент направил две покупки в рамките на 15 минути и винаги давал банкнота от 20 евро. Търговецът се усъмнил и проверил двете банкноти, за които се оказало, че са неистински. След сигнал в полицейския участък е установен младежът, който признал, че банкнотите му били върнати от друг хранителен магазин в града.

Фалшивите пари са иззети, работата по случая продължава.

Фалшива банкнота от 50 евро бе установена в Симеоновград и миналата неделя. Купюрата бе засечена в хранителен магазин, а обяснението на пазаруващия с нея бе, че тя му била дадена за свършена от него работа в Стара Загора.