ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Не може да има мир в Европа без истински мир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22349116 www.24chasa.bg

Хванаха 21-годишен, плащал с фалшиви евробанкноти в Симеоновград

1848
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Мъж, опитал се да вкара в обращение неистински банкноти, е установен в Симеоновград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Вчера в 10:00 часа в полицейския участък е подаден сигнал от стопанисващ кафене на улица „Търговска" в града, пише БТА.

Мъжът е заявил, че дошлият 21-годишен клиент направил две покупки в рамките на 15 минути и винаги давал банкнота от 20 евро. Търговецът се усъмнил и проверил двете банкноти, за които се оказало, че са неистински. След сигнал в полицейския участък е установен младежът, който признал, че банкнотите му били върнати от друг хранителен магазин в града.

Фалшивите пари са иззети, работата по случая продължава.

Фалшива банкнота от 50 евро бе установена в Симеоновград и миналата неделя. Купюрата бе засечена в хранителен магазин, а обяснението на пазаруващия с нея бе, че тя му била дадена за свършена от него работа в Стара Загора.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви