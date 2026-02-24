Никой не пожела да се регистрира за изборите на 19 април в първия час в ЦИК

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нито една политическа сила не подаде документи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април в първия час, в който стартира регистрацията в ЦИК.

Партиите и коалициите могат да заявят участието си на изборите за 52-ото народно събрание до 17 часа на 4 март 2026 г.

В първия час от старта на регистрацията бюрото в Централната избирателна комисия остана празно. Никоя голяма партия не се е записала за регистрация в днешния първи ден, съобщиха от ЦИК.

В предишни години между политическите сили е имало дори надпревара кой първи ще си подаде документите, а младежки структури пазеха места пред входа на ЦИК още от предната нощ.

В поредицата от предсрочни избори в последните години обаче тази практика вече не се спазва и организациите не бързат да се регистрират.