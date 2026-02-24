България е предоставила 13 пакета с военна помощ за Украйна от началото на войната

Министерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната. Това се посочва в информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет.

От военното ни министерство не информират какво е съдържанието на пакетите.

Каква точно е военната помощ и на каква стойност е - представлява класифицирана информация, посочват от ведомството. Последният пакет е според решение на Министерския съвет от 12 февруари 2026 г.

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП.

„В контекста на членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО, България провежда последователна политика на ангажираност за предоставяне на хуманитарна и отбранителна помощ за Украйна. По отношение на нейното предоставяне, МО се придържа стриктно към Споразумението с Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г. (ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 16 декември 2022 г.)“, обясняват от военното ни министерство.

Засекретена информация

Парламентът ратифицира Споразумението с Украйна на 16 декември 2022 г., като тогава реши и списъкът с оръжия да не бъде обнародван в "Държавен вестник“.

Причината да бъдат класифицирани двата списъка е една - това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в българската армия, с военновременни, мирновременни формирования, тяхното въоръжение, включително и с техниката, обясни тогавашният служебен министър на отбраната Димитър Стоянов. Категорично не всички държави предоставят информация или ако предоставят информация, тя е частична, посочи той тогава.

През годините част от политиците все пак съобщиха за част от изпратеното въоръжение. През 2023 г. парламентът одобри предоставянето на Украйна на бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение. Народното събрание реши да подкрепи Украйна и с неизправни с отпаднала необходимост или наднормативни преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети от различен тип, намиращи се във Въоръжените сили на България, които да се използват за подсилване на противовъздушната отбрана на Украйна.

В края на 2024 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов потвърди, че български самоходни артилерийски установки „Гвоздика“ са в Украйна.

Сравнение с други държави

Периодично част от държавите, които помагат на Украйна, съобщават каква е стойността на помощта им за страната.

Военната подкрепа на Швеция от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

В края на януари Полша съобщи, че подготвя 47-мия си пакет военна помощ за Украйна на стойност 220-230 млн. евро.

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес по-рано този месец, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил.

През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.).

Институтът в Кил отбелязва „нарастващи различия“ между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.

Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.

Хуманитарна помощ

Чрез Министерството на отбраната е предоставяна помощ в подкрепа на Украйна, свързана и с настаняване и изхранване на разселени лица с предоставена временна закрила в България, съгласно Програмата за хуманитарно подпомагане.

Сред изпратената помощ на Украйна са каски, бронежилетки, медицински комплекти, зимни дрехи и обувки.

Компенсации

В началото на 2025 г. Атанас Запрянов съобщи, че над 400 млн. лв. са постъпили в Министерството на отбраната като компенсации за военната помощ на Украйна. Чрез помощта за Украйна, сумарно, двустранно, чрез САЩ и Европейската комисия във времето напред, но не тази година, ще получим още компенсации и те може да надхвърлят 600 млн. лв., каза още Запрянов.

На 3 февруари тази година от МО публикуваха отчет за една година управление, в който се посочва, че са продължили последователната политика в подкрепа на Украйна, включително с осигуряването на военно-техническа помощ, „което е в наш стратегически интерес“, съобразно решенията на Народното събрание, съобщава БТА.