17 са тежките катастрофи за изминалото денонощие, един е загинал

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие е загинал един човек и са пострадали 21. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествия за изминалите 24 часа са 17.

В София са регистрирани 33 леки произшествия и едно тежко, с един ранен, пише БТА.

От началото на месеца са станали 329 произшествия с 23 загинали и 411 ранени. От началото на годината катастрофите са 746, при които са загинали 59 души, а 926 са ранени.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. се отчитат шестима загинали участници в движението по пътищата повече.