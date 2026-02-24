ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Не може да има мир в Европа без истински мир...

17 са тежките катастрофи за изминалото денонощие, един е загинал

1820
При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие е загинал един човек и са пострадали 21. Снимка: Pixabay

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие е загинал един човек и са пострадали 21. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествия за изминалите 24 часа са 17.

В София са регистрирани 33 леки произшествия и едно тежко, с един ранен, пише БТА.

От началото на месеца са станали 329 произшествия с 23 загинали и 411 ранени. От началото на годината катастрофите са 746, при които са загинали 59 души, а 926 са ранени.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. се отчитат шестима загинали участници в движението по пътищата повече.

