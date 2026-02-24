Шефове в МВР също подали сигнали срещу министър Дечев за оказван натиск

Сред тях имало и такива, които пряко участвали в разследването за трагедията в "Петрохан"

Ръководни кадри в МВР, включително и такива, които пряко са участвали в разследването за трагедията в хижа "Петрохан", също са подали сигнали за оказван натиск срещу вътрешния министър Емил Дечев, научи "24 часа".

Както е известно сигнал срещу министъра вчера подадоха от ИТН и той се проверява от Софийската градска прокуратура. По-рано днес в интервю за Би Ти Ви говорителят на СГП Десислава Петрова потвърди, че по електронната поща е получен сигналът, който е разпределен и се извършва проверка. Вероятно новите сигнали, които са от ръководни кадри във ведомството, ще бъдат присъединени към него.

От МВР пък съобщиха вчера, че Дечев се е видял с разследващите, които работят по "Петрохан" и "Околчица", и ги е уверил, че ще им помага и няма да ги сменя.

Вероятно по-късно ще има и повече информация за новите сигнали.