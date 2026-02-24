РЗИ - Велико Търново разпореди засилен мониторинг за мътността на водата от яз. "Йовковци"

Вследствие на падналите валежи и снеготопене през последните две седмици експертите в РЗИ – Велико Търново са извършили мониторинг на качеството на питейната вода от 12 утвърдени пункта в 10 населени места, водоснабдени от ВиК „Йовковци". Пунктовете са във Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Плаково, Велчево, Горна Оряховица, Долна Оряховица, Правда, Янтра и Крушето. Резултатите от лабораторния контрол показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, в т. ч. и по показателя „мътност", съобщиха от здравното ведомство.

До управителя на ВиК „Йовковци" ООД – Велико Търново е издадено предписание за осъществяване на засилен мониторинг на показателя „мътност" в Пречиствателна станция за питейни води „Йовковци" и в пунктове на водопреносната мрежа, както и за предприемане на коригиращи действия и обработка на водата при повишаване на стойностите на показателя.