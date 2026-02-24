Хванаха 74-годишен турчин, обявен за международно издирване, в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Разград задържа турски гражданин, обявен за международно издирване, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Издирваният с червена бюлетина от Интерпол 74-годишен мъж е засечен при полицейска проверка, извършена около 15:00 ч. вчера. Той е установен от служители на Районно управление – Разград на адрес в града, посочен за временно пребиваване от него в страната, каза говорителят на Областната дирекция Илияна Георгиева, предава БТА.

Мъжът е издирван във връзка с извършено от него престъпление – сексуално насилие над непълнолетен на територията на Турция. След задържането му е уведомен отдел Интерпол, посочват още от ОД на МВР в Разград.

По случая предстоят процесуални действия от компетентността на прокуратурата, съда и турските власти.