Община Русе дава възможност на гражданите да се включат в разделното събиране

Община Русе стартира процедура по набиране на заявления от граждани и представители на етажни собствености, които желаят да им бъдат предоставени съдове за разделно събиране на хранителни и/или зелени отпадъци. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата цели поетапно разширяване на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци в града. За първи път жителите на Русе ще имат възможност активно да се включат в процеса по рециклиране и оползотворяване на този вид отпадъци.

Пилотното разширяване на системата е насочено към:

• етажни собствености (жилищни сгради в режим на етажна собственост);

• еднофамилни и многофамилни жилищни сгради (къщи).

Заявления за включване в процедурата се подават до 23 март. На този етап документите имат само информативен характер, защото събраните данни ще помогнат на общинската администрация да:

• установи броя на желаещите да се включат в процедурата;

• планира доставката и разпределението на съдовете;

• извърши предварителни огледи на място;

• определи подходящи места за разполагане;

• оцени възможностите за техническо обслужване;

• изготви графици за събиране и извозване.

Подаването на заявление не води до финансови или други задължения за заявителите. То служи единствено за планиране и добра организация на дейността. След анализ на събраната информация ще бъде определено най-ефективното разположение на контейнерите.

Желаещите да се включат трябва да попълнят приложената форма и да я изпратят на електронен адрес: [email protected]. Може да се предаде и в деловодството на Община Русе.

За сградите в режим на етажна собственост към заявлението задължително се прилага решение на общото събрание на собствениците, взето по установения в законодателството ред и удостоверено с протокол от проведено събрание.

След изтичане на крайния срок и обобщаване на постъпилите заявления ще бъдат организирани огледи на място съвместно със заявилите участие.

Повече данни за ползите от разделното събиране на биоразградими отпадъци, може да намерите тук. Допълнителна информация може да бъде получена на посочения електронен адрес: [email protected]

Община Русе насърчава всички граждани да се включат активно в инициативата за по-чиста и устойчива градска среда.