Подсъдимият за трима загинали на Околовръстното на Пловдив признава вина, иска присъда още днес

Близките на семейство Пушкови настояват за максимално наказание - 20 г. затвор

Защитата на 24-годишния Джуней Дюлгеров поиска делото срещу младия мъж, оставил три трупа на Околовръстното на Пловдив, да протече по съкратената процедура. Адвокат Васил Василев обяви, че той ще признае всички факти и обстоятелства в обвинителния акт. Така би трябвало Дюлгеров да получи наказанието си още днес - в първото заседание.

Преди делото близките на семейство Пушкови се събраха на протест пред съда. Те поискаха Джуней Дюлгеров да получи бях-тежката по закон присъда - 20 г. затвор, тъй като уби майка, баща и голямата им дъщеря, а на малката причинил 5 средни телесни повреди.

Катастрофата стана малко след 23 ч. на 24 ноември м.г. Пушкови се прибирали от семейно празненство в Първенец към дома си в район "Тракия", когато тирът, управляван от Дюлгеров, ги блъснал.

Адвокат Василев каза, че клиентът му също не може да преживее инцидента. "Няма обяснение как е станало. Каза, че се е навел по някакъв повод", заяви защитникът. По думите му 90% от десетките наказания на младия водач са за паркиране и неспазване на знаци.