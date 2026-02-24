Васил Терзиев: Ще обжалваме решението на АССГ за строителството на небостъргача до „Парадайс“



Решението на съда се основава на формализъм и не взема предвид Общия устройствен план, който определя как ще се развива този град

Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд – София-град, с което беше отменена заповедта на кмета за служебно изменение на плана за застрояване за терена, предвиден за изграждането на т.нар. „Paradise Tower" – 55-етажна сграда с височина 215 метра. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Не може застрояването да противоречи на заложеното в Общия устройствен план. Точно затова искаме подробният устройствен план да съответства на общия. Решението на съда се основава на формализъм и не взема предвид голямата картина, която определя как ще се развива строителството в този град", обясни кметът Васил Терзиев.

Съдът не се произнася по същество относно допустимостта на самите параметри на застрояване. Отмяната е постановена поради преценка за допуснати процесуални пропуски при формулиране на заповедта, свързани с конкретизацията на устройствените показатели и липса на графична част към акта.

Позицията на общината е, че параметрите на застрояване следва да бъдат приведени в съответствие с действащия Общ устройствен план и с устройствените показатели за съответната зона. Именно с тази цел беше издадена заповедта за изменение на плана.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Какъв е устройственият контекст?

Действащият подробен устройствен план е одобрен през 2017 г. с решение на Столичния общински съвет. С него се допуска изграждане на две сгради, включително 55-етажна кула.

Имотът попада в устройствена зона „Смф" (смесена многофункционална зона) по Общия устройствен план на София. Съдебно-техническата експертиза по делото установява, че предвидената разгъната застроена площ по одобрения през 2017 г. план значително надвишава допустимата съгласно параметрите на ОУП за съответната зона.

Именно с цел привеждане на показателите в съответствие с действащата устройствена рамка, Столична община предприе процедура по служебно изменение на плана.

Какво означава решението на съда?

След отмяната на заповедта действащ остава подробният устройствен план от 2017 г. Това обаче не означава автоматично издаване на разрешение за строеж. По отношение на инвестиционния проект е налице отделно административно производство, което е предмет на съдебен контрол.

Казусът все още не е окончателно решен.

Принципният въпрос

Казусът засяга не само конкретен инвестиционен проект.

Той поставя по-широкия въпрос за това дали и при какви условия в София могат да се реализират обекти с мащаб 215 метра височина в зони с конкретно определени устройствени ограничения, както и как се гарантира балансът между частната инициатива и обществения интерес – трафик, инфраструктура, зелени площи и градска среда.

Позицията на Столична община остава непроменена: развитието на града следва да се осъществява в съответствие с действащите устройствени правила и с дългосрочната визия за устойчиво и балансирано разрастване на София.