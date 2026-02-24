ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автометачни машини чистят улиците в Пазарджик

Диана Варникова

Новите автометачни машини

Община Пазарджик започна поетапното въвеждане в експлоатация на автометачни машини, които вече работят по основните пътни артерии в града. Техниката е част от общо 28 броя специализирани машини, предвидени за обновяване и модернизация на услугите по поддържане на чистотата. Това съобщи кметът на общината Петър Куленски.

Той обясни, че автометачните машини осигуряват по-ефективно и по-бързо машинно метене, намаляват на запрашаването и има възможност за по-чести обходи в различните зони на града. С тях се повишава качеството на почистването и се подобрява общата градска среда.

Въвеждането на техниката е част от цялостен процес по модернизация на системата за чистота в общината. Той включва доставка на нови контейнери, автоматизирани сметосъбиращи машини, техника за миене на улици и почистване на дъждоприемни шахти, както и оптимизирана организация за реакция при сигнали за нерегламентирани сметища.

Община Пазарджик изпълнява поетапна програма за поемане и подобряване на всички дейности по чистота както в града, така и в населените места на територията на общината. Основната цел е осигуряване на по-високо качество на услугите, по-добра организация и устойчиво подобряване на жизнената среда.

