Само един кандидат да вози пловдивчани по 29-те линии от градския транспорт

Предложението ще бъде отворено в 14 часа днес

Само една оферта за обслужване на 29-те линии от градския транспорт на Пловдив в следващите 10 години е постъпила в срока на обявения конкурс, който изтече снощи. Тя е на консорциум от фирми и ще бъде отворена в 14 часа днес.

Изискванията към кандидатите са високи - 40% от автобусите да са с висок екологичен клас, поне половината возила по всички линии да са пригодени за хора с увреждания, а по маршрути с номера 1 и 6 - всички. Цената на билета ще се определя от общината, а избраният превозвач ще е задължен да таксува преференциално ученици, студенти и пенсионери.

Прогнозната стойност на поръчката е 160 749 589 евро без ДДС.

о информация на "24 часа" консорциумът се казва "Градски транспорт 2026". В него влизат "Автобусни превози" на Петко Ангелов, "Мери транс 2002", "Мери транс 2017" и КЗД "Златанови". Тези фирми и сега обслужват градския транспорт на Пловдив. Заедно с Ангелов е дъщерята на някогашната превозвачка Мария Златанова - Татяна.

"Фактът, че няма други кандидати, говори, че да обслужваш линиите, не е никак лесна и привлекателна дейност. Просто изисква много работа и главоболия", коментира Пето Ангелов. Той уточни, че разполагат с 98 автобуса на газ метан и реално имат общо 257 возила, предстои да закупят още 30 от високия глас Евро 6. "Така ще имаме в наличност 300 рейса", обобщи той.