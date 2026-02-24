ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола с монахини се заби в пътнически автобус на ма...

Мерцедес се стовари върху две коли след удар с фолксваген край Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

3456
Полиция Снимка: Pixabay

Катастрофа с материални щети възникнала вчера по обяд в отсечката между Асеновград и Болярци, съобщиха от МВР.

Според предварителната информация лек автомобил "Фолксваген" с 23-годишен водач предприел ляв завой, за да навлезе в крайпътен парцел, и бил блъснат от изпреварващия го в този момент лек автомобил "Мерцедес", управляван от 67-годишен мъж.

След удара втората кола преминала вляво извън платното за движение и ударила метална ограда на частен имот, която се стоварила върху паркирани наблизо две коли.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. След получена медицинска помощ по-възрастният е освободен за домашно лечение.

Случаят е отработен по административен ред от автоконтрольор към Районното в Асеновград.

При друг инцидент в Пловдив пътничка в автобус от градския транспорт е пострадала при рязко потегляне на превозното средство вчера. Сигналът за произшествието на бул. "Съединение" постъпил в полицията около 15.40 часа. След загубата на равновесие и падане на пода, 54-годишната жена е получила фрактура на едната ръка. Настанена е в болница за наблюдение без опасност за живота. Водачът, на 30 години, е тестван с дрегер, стойността е отрицателна.

По случая се води досъдебно производство в сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Полиция Снимка: Pixabay

