53-годишна задигна златни пръстени от къща в село до Първомай, арестуваха я

24 часа Пловдив онлайн

1312
Белезници

53-годишна криминално проявена жена е арестуван за кражба от имот в село Дълбок Извор, съобщиха от МВР.

По сигнал от края на ноември м.г., криминалисти от Районното в Първомай влезли в дирите на тяхна познайница, на 53 години, която откраднала два златни пръстена от къща в селото. 

 В полицията в Карлово бил задържан пък 29-годишен криминално проявен мъж, който в средата на декември м.г. откраднал музикална тонколона от частен адрес в Сопот. Пак там попаднал и 57-годишен, влязъл през последните два месеца противозаконно в имотите на двама жители на селата Кърнаре и Иганово и задигнал пари и различни вещи.

При залавянето им извършителите са направили самопризнания, а част от отнетата чужда собственост е намерена и иззета. Документирането на досъдебните производства продължава.

