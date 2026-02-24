ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са началниците в МВР, оплакали се от Дечев. ГДБОП го проверява

Емил Дечев говори след заседанието на правителството в понеделник. СНИМКА: НОВА ТВ

Двама високопоставени представители на МВР се подали сигнал в прокуратурата за упражнен натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това обявиха от СГП  заради въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари.

По рано днес "24 часа" съобщи, че освен сигнала на ИТН в Софийската градска прокуратура са постъпили и сигнали от ръководни кадри във вътрешното ведомство, включително пряко ангажирани с разследването за "Петрохан - Околчица".

Първият сигнал срещу Дечев е от вчера и той е от ИТН.  В него се твърди за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства „Петрохан" и „Околчица". Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор, казаха от СГП. 

Тези пък, които са от двамата високопоставени представители на МВР, постъпили по-късно. Поради идентичността на твърденията те били присъединени към преписката. Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство, съобщиха още от прокуратурата. Самият Дечев обяви по-рано днес по БНР, че знае за проверката.

