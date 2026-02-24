Във Вършец разследват смъртта на домашно куче

Служители на Районно управление – Вършец работят по изясняване причините за смъртта на домашно куче в град Вършец.

На 23.02.2026 г. в 08,10 ч. местна жителка, на 43 г., съобщила, че в дома й е починал домашния й любимец /порода микс/, който бил със симптоми на отравяне от три дена. Собственичката го водила на ветеринарен лекар за лечение, а след това го е прибрала в стая на жилището си.

По случая е извършен оглед, трупът на животното е транспортиран във ветеринарна клиника в град Берковица за аутопсия и установяване причините за смъртта. Образувано е досъдебно производство.