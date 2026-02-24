ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола с монахини се заби в пътнически автобус на ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22349843 www.24chasa.bg

Във Вършец разследват смъртта на домашно куче

Камелия Александрова

[email protected]

796
Служители на Районно управление – Вършец работят по изясняване причините за смъртта на домашно куче в град Вършец.

Служители на Районно управление – Вършец работят по изясняване причините за смъртта на домашно куче в град Вършец.

На 23.02.2026 г. в 08,10 ч. местна жителка, на 43 г., съобщила, че в дома й е починал домашния й любимец  /порода микс/, който бил със симптоми на отравяне от три дена. Собственичката го водила на ветеринарен лекар за лечение, а след това го е прибрала в стая на жилището си.

По случая е извършен оглед, трупът на животното е транспортиран във ветеринарна клиника в град Берковица за аутопсия и установяване причините за смъртта. Образувано е досъдебно производство.

Служители на Районно управление – Вършец работят по изясняване причините за смъртта на домашно куче в град Вършец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви