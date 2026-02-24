Тираджията, помел семейство на Околовръстното на Пловдив: Не съм искал това да стане, съжалявам

Джуней Дюлгеров сам подал сигнал на телефон 112 за случилото се

Тирът се движил с 30 км/ч. над ограничението, влачил колата 80 метра

Искам да кажа, че признавам вината си и съжалявам за това, което се случи. Изказвам сърдечни съболезнования на близките на семейството. Не съм искал това да стане, съжалявам много.

Това каза в началото на заседанието 24-годишният Джуней Дюлгеров. Младият мъж е подсъдим за смъртта на Мария и Тодор Пушкови и 14-годишната им дъщеря, както и за причиняването на пет средни телесни повреди на по-малкото дете на семейство, на 7 г., при катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив. Той поиска делото срещу него да се гледа по съкратената процедура - без разпит на свидетели и вещи лица, като ще получи присъда още днес.

Прокурор Владимир Вълев заяви, че няма какво да добави към обвинителния акт. По думите му събраните доказателства и разпитаните свидетели сочат, че Дюлгеров е извършил престъплението и трябва да бъде признат за виновен. Той посочи, че подсъдимият е млад, има добри характеристични данни, изразил е съжаление за случилото се и подал сигнал на телефон 112. От друга страна обаче стоят многото нарушения на закона за движение по пътищата в кариерата му - 10 наказателни постановления и 30 фиша от 2019 г. "Смятам че наказанието трябва да се определи при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, след което да бъде редуцирано с 1/3", каза прокурор Вълев. Според него присъдата трябва да се изтърпи при първоначален общ режим, а книжката на шофьора да бъде отнета за 5 г. повече от лишаването от свобода.

Адвокатите на близките на семейство Пушкови настояха за максималната по закон присъда от 20 г. "Фактите в обвинителния акт са достатъчно категорични. Но причините за катастрофата и тежките последици са основно две - навлизането в насрещната лента за движение и сериозно превишената скорост, която е била 90 км/ч. при позволени 60", каза адвокат Илия Тодоров. Той посочи, че за да се определят последиците, би трябвало да се призоват свидетели, които да разкажат за състоянието на оцелялото момиче. "Не мисля обаче, че това е нужно. Не мисля, че има някой в залата, който не може да си представи какво в е за 7-годишно момиченце да загуби майка си, сестра си и баща си в един ден", заяви Тодоров.

По думите на адвоката това, че деянието е извършено по непредпазливост, не може да заличи многото нарушения на Закона за движение по пътищата, които е установено с глоби, че Дюлгеров е извършил. "На практика трагедията е била неизбежна. 40 нарушения за 5 години на професионален шофьор, на когото е делегирано да управлява най-тежките машини на пътя", категоричен беше Илия Тодоров. Той поиска хората да се поставят не само в обувките на Джуней Дюлгеров и да казват, че това може да се случи на всеки, а и на мястото на семейство Пушкови. "Той е управлявал с 30 км/ч. над ограничението, а Мария - с 30 под него. Но тя не е имала никакво време за реакция. Ударът е бил толкова тежък, че автомобилът е бил влачен 80 метра в обратна посока", каза адвокатът.

Той не се съгласи с прокурора за баланса на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. И отново изтъкна, че труповете са 3 - на майка, баща и дете, както и има още едно пострадало момиче, останало кръгъл сирак. Сред петте средни телесни повреди на 7-годишното дете имало дифузна травма на главния мозък и контузия на белите дробове, които са били опасни за живота. Освен това момичето било със счупени челюст, рамо и кости на носа и много леки телесни повреди. Колежката му Галина Дойчева също настоя за максималния позволен срок лишаване от свобода и от право да управлява МПС. Близките на семейство Пушкови отказаха да добавят каквото и да е. "Важното за нас е наказанието да отговаря на тежестта на това, което се е случило, каза сестрата на загиналия Тодор Таня Пушкова-Даскалова.

"Безспорно е, че резултатът е много тежък, че животът на близките е тръгнал в обратна посока и никой не може да ги разбере. Както и че никой не може да върне тези хора. Безспорно е обаче и че днес става въпрос за живота на един млад човек", каза защитникът на Джуней Дюлгеров адвокат Васил Василев. Той изказа адмирации към прокурора, защото досъдебното производство е протекло в изключително кратък срок. "Приемам исканията на близките и това, че може би емоцията ги е лишила от чувство за справедливост", каза адвокатът. Според него налагането на максимално наказание на Дюлгеров няма да предотврати други такива престъпления. "В последните години наказанията бяха завишени главоломно. И намаляха ли инцидентите", попита Василев. И както прокурора поиска наказанието да бъде съобразено с наличието на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

"Аз си направих труда да направя един анализ. Видно е, че голяма част от нарушенията са неправилно паркиране и неизползване на колан. Можете да видите колко са тежки. Няма нарушаване на ограниченията за скорост", каза адвокатът. И добави, че клиентът му е оказал съдействие на разследващите, признал е вината си, а фирмите, в които е работил, са изпратили добри характеристики за него. "Той е първият човек, който се е обадил на телефон 112. От записа става ясно, че е опитал да помогне на пострадалите, както и емоционалното състояние, в което се е намирал", посочи адвокат Василев. Настоя за лишаване от свобода към предвидения в закона минимум, което да бъде редуцирано с 1/3 и изтърпяно при общ режим.

“Пак казвам, че съжалявам много за това, което се случи”, каза след защитата Джуней Дюлгеров. В последната си дума той поиска справедливо наказание.

След защитата адвокат Илия Тодоров взе думата и контрира Васил Василев. Той заяви, че всъщност сам бил преброил 10-12 наказания за превишена скорост в справката за нарушения на Дюлгеров. “Освен това не е потърсил близките на семейство Пушкови и никога не е изказал съболезнования”, каза адвокатът. Таня Пушкова-Даскалъпва пък настоя, щом се взимат предвид добрите характеристични данни на подсъдимия, да се обърне внимание и на тези на пострадалите - младо семейство, с две деца, което имало бизнес, давало заплати и плащало данъци. “Тези данни обаче бе са им дали никакъв шанс, не са им помогнали. Никой не ги е питал добри хора ли са били”, каза тя.

След като изслуша страните, съдия Станислава Бозева даде почивка, в която съставът да определи присъдата.