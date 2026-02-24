Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс - до 20 секции ще има в страните извън ЕС

Само в до 20 секции ще може да се гласува в страните извън Европейския съюз и извън консулствата и посолствата ни. Това потвърдиха депутатите от правната комисия, които отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху Изборния кодекс.

11 депутати гласуваха "за" повторно приемане на промените в кодекса - от ГЕРБ, ИТН, "Възраждане" и 1 от БСП.

8 бяха "против" - ПП-ДБ, АПС, ДПС, "Величие" и един от БСП. А един от МЕЧ - "въздържал се".

В мотивите си държавният глава пише, че промените възпрепятстват основните избирателни права на българите в страни като САЩ, Канада, Великобритания, Турция и др., а традиционно сънародниците ни в чужбина имат по-голям интерес да участват в изборите. Йотова цитира и решение на Конституционния съд, според което държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено упражняване на избирателните права на всеки гражданин. А с така приетите изменения "умишлено се създават бариери" и противопоставят едни избиратели на други в навечерието на избори за национален представителен орган. Всичко това не помага за изграждането на доверие в изборния процес, мотивира се държавният глава.

За вето нееднократно призоваха от ПП-ДБ, а по време на консултациите с президента Илияна Йотова го направиха и от ДПС-НН, и от АПС.

По време на заседанието на правната комисия против ветото и мотивите на президента се изказа единствено Петър Петров от "Възраждане". Партията е вносител на промените в Изборния кодекс.

Всички останали, които взеха думата, подкрепиха ветото, но гласовете им не се оказаха достатъчни, за да преодолеят повторното приемане на закона.

Приетите текстове са противоконституционни и ограничават едно от основните граждански права - на глас, затова ще подкрепим ветото на президента, обясни Хамид Хамид от ДПС-НН.

Правото на глас на съгражданите ни извън територията на България не трябва да бъде ограничавано, обясни и Надежда Йорданова и уточни, че ПП-ДБ също подкрепя ветото и няма да подкрепи повторното приемане на закона. Намираме се в изключително тежка ситуация - 5 дни след насрочването на изборите ние обсъждаме съществени правила за провеждането на изборния процес, и то след като е започнала подготовката му, обясни бившата правосъдна министърка. След насрочени избори обсъждаме по какви правила да се проведе този избор и това е недопустимо по отношение на правната сигурност и стандартите, установени от Венецианската комисия и Съвета на Европа, допълни тя.

Христо Расташки от МЕЧ също обяви, че ще подкрепят ветото.

На заседанието на правната комисия присъстваха представители на президентството, на МВнР, на ЦИК, на Обществения съвет към избирателната комисия.

Общественият съвет към ЦИК също има позиция, че не трябва да има ограничаване на правото на глас на българите извън страната.

Решаващите гласове за това дали ветото ще мине или ще бъде преодоляно и в пленарната зала ще са на БСП. По-рано днес новото Изпълнително бюро на партията излезе с призив към депутатите социалисти - да подкрепят ветото на президента в пленарната зала.

"Против ветото са ГЕРБ, "Възраждане" и ИТН. За да го бутнат, им трябват 121 гласа, а те имат 115. Ще направя всичко по силите си да не намерят тази подкрепа, която им е нужна, тези 6 решаващи гласа, в лицето на БСП", категоричен бе новият лидер Крум Зарков преди ден пред БНТ.

"От самото начало БСП беше разделена по този въпрос, сега има вето на Йотова, която ние считаме за близка и ценим. Е мотивите си тя споделя и мои аргументи, защото аз от самото начало казах, че този закон е грешка и не трябва да влиза в сила. Символен е, показва отношение към българите в чужбина и изборите там", заяви Зарков. Самите промени определи като "дълбоко неприемливи" и бе категоричен: парламентарната група знае становището му и се надява да бъде чут.