Йотова: Служебното правителство да задвижи заема по SAFE за нови оръжия (Видео)

Президентът и върховен главнокомандващ на Българската армия Илияна Йотова поиска от служебното правителство да задвижи договорите за заемите по механизма на Европейската комисия за инвестиции в отбраната SAFE, след като участва в представянето на годишния доклад за състоянието на въоръжените сили за 2025 г.

"През 2025 г., по отношение на финансирането на армията има някакъв напредък, както на общото финансиране, така и на доходите и заплатите, но това все още не е достатъчно добре изчистен момент, защото не създава такава притегателна сила, каквато бихме искали да има. Все още въоръжените сили са недостатъчно комплектовани. Получихме уверението на политическото и професионалното ръководство, че ще се работи в тази посока", обясни президентът.

"Ако има второ удължаване на бюджета, а всичко подсказва, че натам ще се върви, тази тенденция трябва да продължи, както и задължително да се намерят средствата, за да се сключат договорите, за да тръгнат проектите по SAFE", заяви Йотова.

Тя благодари и на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов, и на военния министър Атанас Запрянов за "изключително задълбочения и много критичен на места" анализ на въоръжените сили.

"Това, което чух днес е една моментна фотографска снимка както на ситуацията, така и на най-неотложните проблеми, които трябва да се решават, независимо от това, че има служебен кабинет и предстоят избори. Някои от тези проблеми просто не търпят отлагане", каза Йотова.

Тя обясни, че става дума за процеси, които вече са започнали: модернизацията на армията, новата военна техника, за която трябва да има изградена инфраструктура, поддържащи комплекси и др., за да могат да работят пълноценно.

"Наясно сме, че трябва да продължи нашата работа по вече одобрените проекти от ЕК по инструмента SAFE, защото те са необходими за армията. Да видим дали и как ще преодолеем тези етапи, защото не е лесно", заяви държавният глава.

"Става въпрос за заеми и тук разумното съгласие на другите институции, е изключително важно: как това да стане, какво да бъде приоритет. Аз лично имам своите забележки, смятам, че българската отбранителна индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се взимат наготово проекти от регистъра на Европейската агенция по отбрана. Така или иначе, това вече е решено, сега трябва да намерим най-добрия начин за реализирането", допълни Йотова.

"Моята позиция, и на г-н Румен Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 г. Ако трябва да направим една равносметка, тя е почти толкова дълга, колкото Втората световна война, с цената на хиляди жертви и от двете страни", коментира тя войната в Украйна.

"Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие. Още от първия момент нашата позиция беше категорично ясна: говорим за агресия и агресор", категорична бе президентът.

"2 страни наложиха вето на помощите за Украйна. Много отдавна знаете, че в ЕС е на дневен ред въпросът как се гласуват определени решения. В една от тези страни предстоят избори, част от аргументите са и политически в случая. От друга страна, нямаме изградена ясна визия в ЕС как да продължим оттук нататък. Най-тревожното е, че вече месеци наред, Европа е изключена от преговорния процес. Това е липса на лидерство, на позиция. Заобикаляне е. Дори сега, в условията на служебен кабинет, нашите министри, нашият министър-председател, трябва да бъде тази част от гласовете в Европа, които да върнат лидерските позиции на съюза там, където му е мястото", каза още Йотова.