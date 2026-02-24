Обвиненият за фаталната катастрофа край Розино се размина с излизането от ареста

Апелативният съд в Пловдив потвърди решението на окръжните магистрати от миналата седмица и остави зад решетките 23-годишният Ерджан Мехмед, обвинен за фаталната катастрофа край карловското село Розино.

Инцидентът стана в първите минути на 14 февруари. Прокуратурата привлече Ерджан Мехмед към наказателна отговорност за смъртта на 48-годишен мъж и телесни повреди на друг, на 46 г. Според обвинението младежът от Розино карал лек автомобил "Мерцедес", навлязъл в насрещното и ударил челно "Форд". Водачът на втората кола загинал на място, раненият пътувал при него. Тестът с дрегер на Ерджан Мехмед показал 1,6 промила алкохол. Оказало се също, че той няма книжка.

Според апелативните магистрати има достатъчно доказателства, че именно Ерджан е извършил престъплението. Той е привлечен към наказателна отговорност за тежко престъпление. За него законът предвижда от 10 до 15 години затвор. "Няма реална опасност да се укрие при една по-лека мярка за неотклонение, но има опасност да извърши престъпление", допълват апелативните магистрати.