Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев става и.д. главен секретар на МВР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев е изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР от днес. Новината съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ длъжността зам.-главен секретар, каза министър Дечев.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни той.

По отношение на Явор Серафимов, който вчера на шега пусна за "национално издирване" с брифинг до медиите, Дечев бе категоричен:

"Твърдо го сменяме, можем да го сменим и докато е в болничен".

Министърът обяви трима заместници.

От днес политическият кабинет се попълва с трима нови зам.-министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, съобщи Емил Дечев пред БНР.

Кандев е завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.

В понеделник Дечев издирваше заместник главния секретар на МВР.

"Призовавам да помогнете за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов", обърна се към медиите Дечев. В петък вечерта той провел разговор с него и му казал, че трябва да се разделят. Серафимов му отговорил, че ще помисли и в понеделник ще съобщи решението си. Не се появил и не вдигал телефона си.

По-късно стана ясно, че Серафимов се е озовал в болница,