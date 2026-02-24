Атанас Запрянов: Има забавяне с доставките на вторите 8 самолета F-16, очакваме ги през 2028 г.

Засега по удължителния бюджет няма как да плащаме за "Страйкърите", за изтребителите F-16. Ще трябва да се включат в редовния бюджет, за да можем да ги плащаме. Те си остават задължения за годината. Единственото, което предоговаряме е плащането на втората серия самолети F-16. От планираните средства, тази година ще платим половината, защото има забавяне в доставката на вторите 8.

Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в представянето на годишния доклад за състоянието на въоръжените сили за 2025 г. В представянето се включи и президентът Илияна Йотова. По-късно днес началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов ще открие своята годишна конференция, от която е част и представянето на доклада за състоянието на армията.

Според него забавянето на доставката на самолетите ще бъде поне 1 година, заради което и едното плащане по договора със САЩ ще бъде направено през 2028 г. Причината за забавянето е, че фирмата-изпълнител "Локхийд Мартин" не може да достигне по-висок производствен капацитет на месец.

"Няма да можем да свършим до 2027 г., със сигурност ще прескочим и в 2028 г. Затова и ние отлагаме частично плащането за тогава", обясни Запрянов.

В случай, че до лятото няма приет редовен бюджет и сформирано редовно правителство, като "план Б" ще има "сериозни проблеми в заплащането и на "Страйкърите", и на самолетите в рамките на удължителен бюджет", допълни той.

Запрянов обясни, че основният извод, който е бил направен и в доклада е, че въоръжените сили изпълняват конституционните си задължения, както и тези, които имат според Закона за отбраната и въоръжените сили.

Той отчете изминалата година като "градивна".

"Тя даде тласък, както на окомплектоването на личния състав, така и на модернизацията. Оценката за приноса към помощта на населението също е висока, но това, както казахме и аз, и адм. Ефтимов и президентът Йотова, е само едно начало. Ние сме далеч от състояние на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО. В това направление ще трябва да се работи и да интензифицираме", обясни министърът.

Като най-важен приоритет той определи модернизацията на армията. Той отчете, че военните все още разполагат с голямо количество от старата, съветска техника, която е "негодна и вече никъде не се използва".

"Трябваше по-бързо да се освободим от тази техника, но така или иначе, забавянето на капиталовите разходи и модернизационни проекти, ни принуждават сега да използваме инструмента SAFE, като ускорител на тази модернизация. Изказаните съмнения, че ако не гласуваме, колкото се може по-бързо заемните споразумения, може да останем на опашката. В момента всички държави, използващи механизма, бързат да сключат договори с производителите, и който го сключи пръв, ще получи и първи доставки. По отношение на 3D радарите вече не сме само ние, има още 4-5 държави. Същото е и при зенитните ракетни системи", каза военният министър.

"Моят апел е, ако се удължава вече удълженият бюджет, да се включи разрешение от Народното събрание, за да може правителството да сключи такова заемно споразумение. След това ще продължи работата по тези 9 проекта. Те са много-много важни", категоричен бе Запрянов.

По време на разговора било обсъдено още, че трябва да се усъвършенства военното образование, за да се засили интересът на младите хора към отбраната.

Запрянов припомни, че миналата година имаше успех в набирането на кадри за личен състав: около 1300 са новопостъпилите военнослужещи.

"Това е само началото. Намалили сме общия некомплект за въоръжените сили само с 2%, а 3-4% е за войниците. Трябва да продължим да инвестираме и в личен състав, и в отбрана", заяви той.

Третият основен приоритет за армията е изграждането на нова инфраструктура.

"Въоръжените ни сили се нуждаят от нова инфраструктура, не само за самолетите, за корабите, за зенитно-ракетните комплекси. Това е едно нова направление на военните способности, което също е скъпо", каза Запрянов.

"Изготвили сме още в рамките на редовния кабинет проект за нарастване на бюджета за отбрана до 3,5% + 1,5% до 2035 г., който обаче ще бъде възможно да се приеме от следващия редовен кабинет. Без финансов ресурс това, което сме започнали като инерция има голяма опасност да спре", обясни той.