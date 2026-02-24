В Шумен задържаха шофьор с над 2,3 промила

Полицаи задържаха шофьор в Шумен с над 2,3 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след 13:30 часа вчера на ул.“ Климент Охридски“ екип на пътна полиция е спрял за проверка шофьор. Зад волана е бил 68-годишен шуменец във видимо нетрезво състояние. След тест с дрегер са отчетени 2,34 промила алкохол в издишания от него въздух.

Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е предаден с протокол. По случая е образувано бързо производство.

Екип на полицията в Каолиново снощи около 22:55 часа е задържал в село Браничево и 35-годишен шофьор от силистренското село Прохлада, шофирал с 1,30 промила алкохол. Той е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. Автомобилът е предаден с протокол. Образувано е бързо производство, съобщи от БТА.

Полицаи задържаха около 00:40 часа на 23 февруари на бул. “Мадара“ в Шумен 39-годишен мъж от града, шофирал с 1,99 промила алкохол и иззеха автомобила му. На 12 януари бе задържан и 59-годишен шуменец, шофирал с 3,05 промила алкохол.