Спасиха мъж и жена, тръгнали на офроуд в преспи край Девин

Валентин Хаджиев

Мъжът и жената достигнали в близост до село Мугла, където има обявено бедствено положение още на 18 февруари. Снимка: Архив

Мъж и жена, чийто офроуд автомобил е затънал в снежни преспи в района на местност „Мурсалица" край Девин, са спасени от пожарникари от града. Сигналът от бедстващите бил подаден в 01:12 часа снощи на телефон 112.
Незабавно към мястото е насочен екип от пожарникари от Девин, както и служители на града, съвместно със служители от граничното управление в Доспат. Спасителният екип достигнал до бедстващите лица през изключително труден и заснежен терен, по горски път от района на Тешел, достигайки в близост до село Мугла, където има обявено бедствено положение още на 18 февруари.
Автомобилът е бил затънал дълбоко в снежните преспи и, поради тежките условия, не е било възможно да бъде изтеглен. Двамата са открити в добро физическо състояние и транспортирани безопасно до града.

