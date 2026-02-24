Спасиха мъж и жена, тръгнали на офроуд в преспи край Девин

Мъж и жена, чийто офроуд автомобил е затънал в снежни преспи в района на местност „Мурсалица" край Девин, са спасени от пожарникари от града. Сигналът от бедстващите бил подаден в 01:12 часа снощи на телефон 112.

Незабавно към мястото е насочен екип от пожарникари от Девин, както и служители на града, съвместно със служители от граничното управление в Доспат. Спасителният екип достигнал до бедстващите лица през изключително труден и заснежен терен, по горски път от района на Тешел, достигайки в близост до село Мугла, където има обявено бедствено положение още на 18 февруари.

Автомобилът е бил затънал дълбоко в снежните преспи и, поради тежките условия, не е било възможно да бъде изтеглен. Двамата са открити в добро физическо състояние и транспортирани безопасно до града.