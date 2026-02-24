Бившият директор на полицията във Варна Атанас Михов стана областен управител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новоназначеният областен управител на област Варна Атанас Михов официално встъпи в длъжност днес.

По време на церемонията той заяви своята решимост да работи в тясно сътрудничество с администрацията, както и със структурите на МВР, за да гарантира на жителите от област Варна, че предстоящите избори за народно събрание на 19 април 2026 година ще бъдат честни.

Атанас Михов е бивш директор на полицията във Варна с над 30 години служба в системата на МВР.

Той е магистър по българска филология и по специалността "Защита на националната сигурност" от Академията на МВР, съобщават от пресцентъра на областната администрация.