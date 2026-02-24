Завършил курс във ФБР, фен на ЦСКА, съгражданин и набор на премиера Гюров стана и.ф. главсек на МВР

50-годишният Георги Кандев е новият и.ф. главен секретар на МВР. Роден е в Гоце Делчев и е връстник на служебния премиер Андрей Гюров, но житейските им пътища се разминават още от гимназиалните години. Кандев завършва Природо-математическата гимназия „Яне Сандански" в родния си град, а Гюров – Математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов" в Благоевград. Баща му е бил полицай в местното Районно управление, а майка му – директор и преподавател в училището в близко село Мосомище.

След средното си образование Кандев служи като войник в Школата за запасни офицери в Плевен, където изпращат висшисти или пък завършили елитни гимназии и отличници. Бакалавърската си степен завършва в Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". В системата на МВР е от 1999 г. като постъпва в Главна Дирекция „Национална полиция" и осем години е инспектор в сектор „Престъпления против собствеността". Придобива и магистърска степен по право в ЮЗУ „Н. Рилски" в Благоевград. През 2008 г. завършва 235-ата сесия на Националната академия на Федералното Бюро за Разследване на САЩ. Преминава курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейския полицейски колеж.

Преминал е и следдипломна квалификация „Криминално правосъдие" от Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния (САЩ). От 2007 до 2010 г. Кандев е инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия" в ГДНП, а през следващите три години е инспектор в сектор „Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия".

Запален фен е на ЦСКА и не пропуска мачове на любимия си червен отбор. Две години е началник сектор „Трафик на хора" в ГДБОП, след това, до декември 2013 г. е началник сектор „Престъпления по пътищата в ОДМВР – София. През 2014 се връща към охраната на спортните мероприятия като до април 2015 г. е началник сектор „Хулиганство, Екстремизъм и спортни мероприятия" в ГДНП. През следващите 6 години е полицейски инспектор в сектор „Териториално обслужване" на Охранителна полиция в ГДНП. На 3 юни 2021 г. е назначен за директор на ОДМВР – Благоевград, със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков от първото служебно правителство на Стефан Янев. Остава на поста две години и е освободен през лятото на 2023 г. от министър Калин Стоянов, като е насочен към звеното за подпомагане на министъра. След това е полицейски аташе на България за Сърбия и Черна гора, изпратен по времето на служебния кабинет на Димитър Главчев.

Два пъти носител на колективна награда „Полицай на годината" за 2002 г .и 2004 г. За проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения е награждаван от Министъра на вътрешните работи 5 пъти, има още 2 награди от главния секретар на МВР, 6 отличия от директора на ГДНП и др. Носител е на почетния знак на МВР III степен. Последната му награда е от служебния вътрешен министър Иван Демерджиев през октомври 2022 г. за „безукорно поведение и осъществяване на оперативното ръководство и координация на дейността по противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, гарантиране на сигурността и опазване на обществения ред при произвеждането на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г."

За Кандев колегите му казват, че е изключително принципен, твърд и безкомпромисен, на моменти дори рязък. С богат оперативен опит и безспорна биография. По линия на родния му град го свързват с бившия зам.-министър на МВР Кирил Ценкин, също роден в Гоце Делчев. Кариерата на Ценкин преминава основно в НСО. Бил е в охраната на Кирил Петков, Бойко Борисов, Пламен Орешарски, както и на други премиери. Назначен е за зам.-министър на Калин Стоянов през юни 2023 г. и е освободен през април 2024 г. от кабинета на Димитър Главчев.