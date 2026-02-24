Външно: България ще продължи да бъде до Украйна

България ще продължи да бъде до Украйна и ще подкрепя нейната независимост, суверенитет и териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници. Това заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в позиция по повод четвъртата година от началото на войната в Украйна.

„Днес, когато отбелязваме четири години от началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, отдаваме почит на огромната жертва на украинския народ в неговата смела самозащита и доблестна борба да защити не само своята свобода и човешко достойнство, но и суверенното право на всяка нация да избира собственото си бъдеще“, посочват още от министерството.

В позицията пише, че многократно през последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героична постоянство на огромните трудности и опустошения, преодолявайки ежедневните лишения и системните безразборни атаки срещу енергийната, транспортната и друга гражданска инфраструктура на страната.

„Историята ни учи, че всяка война в крайна сметка завършва с дипломация и днес се нуждаем от дипломация повече от всякога. Приветстваме и подкрепяме продължаващия силен ангажимент на Съединените щати да постигнат договорено решение за прекратяване на агресията“, допълват от МВнР.

„В деня на тази мрачна годишнина, ние силно вярваме, че 2026 г. трябва да бъде годината, в която оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир, който е справедлив, траен, надежден и съвместим с международното право и Устава на ООН - мир без отстъпки, които възнаграждават агресията; мир, подкрепен от надеждни гаранции за сигурност за Украйна, които биха обезкуражили всяка бъдеща военна агресия в Европа и по света“, се казва в позицията.

От министерството допълват, че силна, независима и демократична Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и по-широкото евроатлантическо пространство. Сигурността и устойчивостта на Украйна укрепват архитектурата на сигурност на нашия континент и поддържат международния ред, основан на правила, от който зависят световният мир и просперитет.

Министерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната, се посочва в информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет.

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП за днешния ден.