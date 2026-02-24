ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Мъж опита да плати гориво с фалшива еврова банкнота във Велики Преслав

2300
Снимка: СНИМКА: 24 часа

Мъж на 37 години от Велики Преслав е платил гориво с реквизитна банкнота с номинал 10 евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Около 00:30 ч. тази нощ служител в бензиностанция във Велики Преслав е подал сигнал в полицейското управление в града, че след зареждане на гориво мъж му платил с неистинска банкнота. Установено е, че тя е реквизитна, както и че мъжът, който е извършил плащане с нея е знаел това.  

По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти от Шумен задържаха в началото на януари мъж, прокарал в обращение неистинска банкнота от 50 евро.

Полиция

