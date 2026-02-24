Мъж е с опасност за живота след сбиване в село Оряховица

Мъж на 37 години е настанен в болница в Стара Загора с прободна рана и опасност за живота след сбиване в село Оряховица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за сбиване в къща в населеното място е подаден в понеделник, малко след 10:00 часа. Изпратеният на място полицейски екип е установил 43-годишна жена, която е съобщила, че бившият ѝ мъж – 43-годишен, е влязъл в къщата им и се е сбил с мъжа, с когото в момента живее на семейни начала – 37-годишен.

Установено е, че по-възрастният е нанесъл прободна рана с нож в областта на гръдния кош на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора, а 43-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, съобщи БТА.

Миналата седмица възрастен мъж беше настанен болница с прободни рани след скарване с жена в казанлъшкото село Бузовград.