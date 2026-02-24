Изхвърлянето на големи отпадъци извън сметищата става престъпление

Няколко промени в Наказателния кодекс обсъди правната комисия на първо четене.

Изхвърлянето на опасни отпадъци и всякакви други - битови или промишлени в големи количества, извън регламентираните сметища, влиза в Наказателния кодекс. Сега за подобно деяние се налагаше административна санкция - глоба, и отговаряха само длъжностните лица.

Вносители на предложението изхвърлянето на отпадъци в големи количества, извън сметищата, да влезе в НК, са Георги Кръстев и група народни представители от ГЕРБ.

Второто предложение беше на Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той пък предложи в Наказателния кодекс да влезе лъжесвидетелстването пред нотариус. Той се мотивира, че сега за неверни твърдения по т.нар. обстоятелствени проверки не се носи наказателна отговорност. Бранимир Балачев от ГЕРБ обясни, че в действителност има много издадени констативни нотариални акта чрез лъжливи показания, но текстът засягал само лъжите пред правосъдието. А констативен нотариален акт може да се оборва пред съд.

Увеличаване на наказанията за сексуални посегателства върху деца пък предложи Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало". Той посочи, че в момента голяма част от санкциите са ниски, което кара извършителите на тези гнусни престъпления да се чувстват безнаказани.

Правната комисия обсъди и предложения на МС, свързани с отнемането на автомобили от пияни и дрогирани шофьори, които се налагат сред решението на Конституционния съд.

"Не можете да си представите какво е да правораздаващ, когато в Наказателния кодекс има поне пет промени за последната година. Наистина е предизвикателство да правораздаващ при тези непрекъснати промени", каза съдия Лана Паунова, която е зам.-шефка на ВКС и също присъства на заседанието.

След гласуване предложението за отпадъците беше прието на първо четене, както и това за увеличаване на наказанията за сексуални посегателства върху деца, а също така и предложението на Министерския съвет за отнемането на колите от пияни и дрогирани заради решението на КС. Предложението на Божанов за лъжите пред нотариусите не беше прието.