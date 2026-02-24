Адм. Ефтимов: До 2027 г. в Европа няма да има толкова добре комплектована бригада като нашата

Към 2027 г. няма да има такава механизирана бригада в Европа, толкова комплектована. Имаме бойни машини, бойни разузнавателни машини, както и такива за ядрена, химическа и биологическа защита, медицинска евакуация и логистични машини.

Това каза началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов. Днес той откри своята годишна конференция за представяне на годишния доклад за състоянието на въоръжените сили за 2025 г. По-рано той го представи пред президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Взехме много добро решение: съчетание между огнева мощ, защита и мобилност. Това, което трябва на България, съответства с обстановката. Процесите са положителни. Финансирането оказва пряко влияние върху процесите в Българската армия. С 2,5% от БВП за отбрана не можем да изградим въоръжени сили, които да са адекватни в съвременната среда на сигурност", каза още началникът на отбраната.

"Така сме договаряли през годините, че по проектите да има много малки първоначални плащания. Пример давам с бреговите противокорабни ракетни комплекси, които вече бяха ратифицирани от Народното събрание. Имаме плащане около 2-3 млн. тази година и по-големите плащания са през 2029-2030 г. Благодарение на тази политика може да се маневрира в сегашната ситуация", обясни адм. Ефтимов.

В случай, че до лятото няма приет редовен бюджет и сформирано редовно правителство, като "план Б" ще има "сериозни проблеми в заплащането и на "Страйкърите", и на самолетите в рамките на удължителен бюджет, обясни пък военният министър Атанас Запрянов.

Така и голямото плащане по втория договор със САЩ за изтребителите F-16 е било планирано за тази година, но ще бъде разсрочено. Министър Запрянов пък съобщи, че ще има забавяне с доставките на самолетите по втория договор и процесът ще продължи и през 2028 г., въпреки първоначалният план доставката на втората серия от 8 изтребителя да се случи до 2027 г.

"Процесът по модернизацията на българската армия придобива все по-видими измерения. Пристигнаха първите 8 изтребителя, инфраструктурата беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде позволено идването им. Сега летят с много добри темпове. Вдигнахме флага на първия боен кораб, екипажа е на него. Това е целесъобразно решение, за да участва в окончателния етап по инсталирането на сензорите и интегрирането на въоръжение и техника. Това е сложен процес, но и идеална възможност екипажът да се учи. Започнаха да пристигат първите машини "Страйкър", каза още адм. Ефтимов за доклада за състоянието на въоръжените сили.

"Днес стават 4 г., откакто започна войната в Украйна. Когато започна, направих само едно изявление: България не трябва да бъде в такава ситуация. Затова правим всичко възможно в коалиционен, съюзен план България да бъде на картата на сигурността, за да можем да разчитаме на ангажимент, както от НАТО, така и от съюзници, за да не изпадаме в такава ситуация. Всички държави в света се стремят да осигурят механизми за сигурност, никоя страна не може сама да се защитава, затова правим всичко възможно хората да са спокойни", коментира той.

"Изтече информация, че тази нощ за известно време ще бъде затворено летище "Васил Левски", не летяха американски самолети, не е свързано с това. Ние не сме затваряли летището", каза Ефтимов за американските самолети на летището в София.

"За да дойдат да ги приемем, е направен анализ на риска и са предприети мерките. Апелирам към спокойствие, не за пръв път приемаме учебни самолети на съюзници. Лятото бяха 16 самолета F-16 на "Безмер". Това разгръщане не може да се осъществи на военно летище, защото някои от тях са в реконструкция. Затова се наложи американските самолети да бъдат основно на "Враждебна", но използваме и стоянката на гражданското летище", допълни той.