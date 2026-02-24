ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 43-годишен за опит за убийство

Ваньо Стоилов

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем Й.А., на 43 г., за това, че на 23.02.2026 г., в село Оряховица, област Стара Загора, направил опит умишлено да умъртви другиго – Р.М., на 37 г. Деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини. Престъплението е квалифицирано по чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от държавното обвинение.

На 23.02.2026 г.,  около 10 ч., е бил получен сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в къща в Оряховица. На място пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили, че 37-годишният Р.М. бил прободен с нож в областта на гърдите. Според събраните доказателства извършител на деянието е Й.А. Преди време той се бил разделил с жена, която към момента живеела на семейни начала с пострадалия. Поради тази причина Й.А. ги посетил в дома им, за да се саморазправи с тях. Възникнал скандал между тримата.

Първоначално Й.А. ударил с тояга жената. Р.М. успял да се скрие в гардероб в една от стаите. Й.А. го открил и пробол с нож. Пострадалият е бил откаран в болница, където е настанен за лечение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура - Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

