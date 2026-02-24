42 грама канабис откриха полицаи в къща в добричкото село Свобода

42 грама канабис намериха полицаи в къща в добричкото село Свобода, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 23 февруари, около 14:20 часа в град Добрич при проверка на 16-годишно момиче е намерена ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис. Момичето е задържано за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Също на 23 февруари, около 16 часа, служители на Второ районно управление на МВР в Добрич извършват проверка на частен имот в село Свобода, област Добрич, обитаван от 33-годишна жена. Установена е суха тревна маса с тегло 42 грама, реагираща на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.