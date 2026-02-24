ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22350774 www.24chasa.bg

Мечки от Аржентина се заселват до Белица

3848
снимка: Четири лапи

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина пътуват към своя нов живот в  Българи. Те ще пристигнат със самолет, съобщават от фондация  "Четири лапи".

"След месеци усилена подготовка, логистични предизвикателства, изграждане на партньорства и внимателно обучение на мечките за предстоящото им пътуване, Гордо и Флоренция вече са в специално изработените си транспортни клетки и летят към новия си дом – ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица", пишат от фондацията.

За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище, допълва оттам.

снимка: Четири лапи
📢 Случва се нещо БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО: мечките Гордо и Флоренция от Аржентина вече са на път към своя нов живот в България!...

Публикувахте от Четири лапи в Вторник, 24 февруари 2026 г.

