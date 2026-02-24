Мечки от Аржентина се заселват до Белица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина пътуват към своя нов живот в Българи. Те ще пристигнат със самолет, съобщават от фондация "Четири лапи".

"След месеци усилена подготовка, логистични предизвикателства, изграждане на партньорства и внимателно обучение на мечките за предстоящото им пътуване, Гордо и Флоренция вече са в специално изработените си транспортни клетки и летят към новия си дом – ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица", пишат от фондацията.

За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище, допълва оттам.