Новият областен управител на Велико Търново встъпи в длъжност

Новият областен управител на област Велико Търново Валентин Михайлов на 24 февруари встъпи в длъжност. Той пое поста от Юлия Ликоманова-Мутафчиева, която оглавяваше Областна администрация от 30 юли миналата година, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Валентин Михайлов е роден на 24 март 1975 г. във Велико Търново. Завършил е Техникума по електроника „Александър С. Попов", магистър по икономика в Стопанска академия „Д. А. Ценов" в Свищов и магистър по право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

Има управленски и административен опит. Работил е предимно в частния сектор. От 2000 г. до 2015 г. е бил счетоводител в „Болярка ВТ" АД, а от 2015 г. до 2020 г. - експерт в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" – Велико Търново.

В периода 2021-2023 година е бил Ръководител отдел контрол, анализ и развитие в „Аркус агро" ООД и „Аркус строй" АД. Семеен е, с двама сина.

През август 2023 г. до август 2024 г. Михайлов е назначен за зам.-областен управител с ресорите земеделие и гори, заетост, безработица и социални дейности, противодействие на корупцията, здравословни и безопасни условия на труд, екология и опазване на околната среда, транспорт, устройство на територията.

През последните 2 години е в Областна администрация-Велико Търново като последователно е заемал длъжностите главен юристконсулт, Директор на Дирекция „АКРРДС" , главен счетоводител и главен експерт.